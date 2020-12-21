Михаил Тихонов ответил на вопрос, не давило ли на него то, что его воспринимали только как сына Андрея Тихонова, под руководством которого он выступал в последние годы.
"Это всегда давит. Надо стараться от этого абстрагироваться. От сравнений и упоминания отца никуда не денешься. Поэтому, когда стал в начале этого сезона попадать в заявку "Химок", понимал, что надо цепляться за шанс", - сказал Михаил Тихонов.
Источник: Известия
Михаил Тихонов: от сравнений и упоминания отца никуда не денешься
Полузащитник "Химок" Михаил Тихонов рассказал, каково быть сыном известного в прошлом игрока, а ныне тренера Андрея Тихонова.
Фото: "Химки"
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