Женская команда "Ростов" будет выступать в Суперлиге-2021. Тренировки коллектив будет проводить в Новошахтинске, а домашние игры - на одном из стадионов в Ростове-на-Дону.
Пост главного тренера команды займет Наталья Карасёва, ранее работавшая с ЖФК "Дончанка".
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов"
"Ростов" сообщил о создании женской команды
"Ростов" объявил о создании женской футбольной команды.
Фото: Матч ТВ
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