Хохлов: я однозначно не на стороне Тедеско после его заявлений

Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением насчет высказывания наставника "Спартака" Доменико Тедеско о намерении уйти из клуба.
Фото: РИА Новости
"В любом случае, я однозначно не на стороне Тедеско после его заявлений. Если бы сказал: хочу доработать контракт, попытаться что-то выиграть и потом продолжить в Германии или Италии, я бы понял. Но когда такое говорится в безапелляционной форме после неудачного матча, нужно на следующий день собирать чемодан и уезжать", - отметил Хохлов.

Напомним, ранее Тедеско сообщил, что не собирается продлевать контракт со "Спартаком", срок действия которого истекает по окончании сезона. При этом СМИ обнародовали данные о том, что немецкий специалист может покинуть "Спартак" по ходу сезона. Отмечалось, что руководство "красно-белых" рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта.

Источник: Sportbox

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Теги: Хохлов Тедеско Спартак РПЛ
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