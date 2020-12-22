Семак назвал свои любимые места в Санкт-Петербурге

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.
Фото: "Зенит"
Семак пообщался с пресс-службой УЕФА в рамках программы подготовки Санкт-Петербурга к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году. Во время разговора главный тренер "Зенита" обозначил перечень лучших мест для туристов в Петербурге. В список Семака вошли Исаакиевский собор, Марсово Поле, Летний сад и Новая Голландия.

"Здорово выпить чаю из сервиза императорского фарфора, глядя на Исаакиевский собор. Конечно, это классика Санкт-Петербурга. Тем, кто приедет в Петербург во время чемпионата Европы, советую увидеть этот собор. С удовольствием поднимаюсь на колоннаду, откуда открывается красивейший вид вне зависимости от того, в какую сторону ты смотришь", - сказал Семак в интервью пресс-службе УЕФА.

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Теги: Семак Зенит
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