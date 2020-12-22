"После ухода из "Динамо" было около пяти предложений. Какие-то отверг, а в одном случае не срослось. Хороший вариант, жалею", - сказал Хохлов.
Напомним, что Хохлов возглавлял "Динамо" с октября 2017-го по октябрь 2019 года.
Источник: "Матч ТВ"
Хохлов: после ухода из "Динамо" было около пяти предложений
Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: Sportbox
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