РПЛ опубликовала результаты проверки столкновения фанатов на матче "Зенит" - "Спартак"

Российская Премьер-лига обнародовала результаты проверки инцидента, произошедшего между фанатами в начале матча 19-го тура "Зенит" - "Спартак".
Фото: "Getty Images"
Как сообщается в заявлении Российской Премьер-лиги, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу допустило на матч не более 2300 человек из числа владельцев абонементов в бизнес-клубы и посетителей ВИП-лож. Еще 100 билетов "Зенит" выделил для обладателей абонементов из категории "Фанатский", для подготовки баннеров на этот матч.

На матче присутствовали болельщики "Спартака", хотя официальной гостевой квоты на матч предоставлено не было. Они смогли приобрести билеты на вторичном рынке. Из-за того, что фанаты "Спартака" стали кричать речевки в поддержку "красно-белых", несколько болельщиков без атрибутики начали с ними драку. После игры болельщики "Спартака" были изолированы в отдельный сектор, а после матча на автобусе отправились на Московский вокзал.

За участие в драке были задержаны 9 посетителей матча: 5 болельщиков "Зенита" и 4 болельщика "Спартака".

Материалы по инциденту переданы в КДК РФС. Заседание по этому делу состоится в пятницу.

Матч 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге закончился победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:1. "Зенит" ушел на зимний перерыв лидером чемпионата, набрав 41 очко. "Спартак" занимает третьем место, имея в активе 35 очков.

Источник: официальный сайт РПЛ

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Теги: Зенит Спартак
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