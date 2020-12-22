"Я не общался с Массимо последние пару недель, не знаю о его планах.
Пока в Россию ему вернуться не получится. Не могу рассказать причину", - заявил Трабукки.
Напомним, сегодня Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера греческого клуба АЕК. Клуб из Афин не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы, в греческой Суперлиге АЕК идет на 4-м месте.
Массимо Каррера в России возглавлял "Спартак". В 2017 году ему удалось сделать московский клуб чемпионом России.
Источник: "СЭ"
Трабукки: пока Каррере в Россию вернуться не получится
Агент Марко Трабукки прокомментировал возможность Массимо Карреры вернуться в Россию, после увольнения из греческого АЕКа.
Фото: "Getty Images"
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