"Пригласить Сандро и его тренерский штаб было нашим общим решением для реализации того видения футбола, которое мы хотим видеть в "Динамо". До моего приезда сюда у меня были разговоры с руководством о том, какой именно нам нужен футбол: интенсивный, атакующий и эмоциональный", - сказал Бувач.
Сандро Шварц возглавил московское "Динамо" в октябре этого года. Контракт немецкого специалиста с "бело-голубыми" рассчитан до лета 2022 года. До "Динамо" Шварц возглавлял на протяжении двух лет немецкий "Майнц".
Под руководством Шварца "Динамо" в восьми матчах одержало четыре победы, один раз сыграло вничью и потерпело три поражения.
"Динамо" после 19-ти туров делит 6-7 место с "Краснодаром", имея в активе 30 очков.
Источник: пресс-служба ФК "Динамо"
Бувач: Шварц подходит для реализации того видения футбола, которое мы хотим видеть в "Динамо"
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач поведал о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера москвичей.
Фото: "Getty Images"
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