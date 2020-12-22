"Не секрет, что у нас иногда расходились мнения. Но мы уважаем друг друга. Мы оба хотели для клуба самого лучшего. И вместе добились успеха. Вот почему тема нового тренера на самом деле не возникала, когда я работал в "Локомотиве".
У нас обоих была одна цель: добиться успеха с командой. И, как мне кажется, мы были на пути к созданию топ-клуба. Жаль, что все так закончилось", - заявил Штоффельсхаус.
Юрий Семин становился главным тренером московского "Локомотива" несколько раз. В последний период работы в команде (с 2016 по 2020 год) Семин выиграл с "Локомотивом" чемпионский титул в 2018 году, два раза приводил "железнодорожников" к победе в Кубке России (2017, 2019 гг.), а также Суперкубка России (2019 г.).
Юрия Семина сменил сербский специалист Марко Николич. Сейчас "Локомотив" идет на 8-м месте, набрав в 19-ти матчах 28 очков.
Источник: Sport24
Бывший спортдиректор "Локомотива" Штоффельсхаус - о работе с Семиным: мы были на пути к созданию топ-клуба
Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус вспомнил совместную работу с Юрием Семиным в московской команде.
Фото: "Getty Images"
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