"Сможет ли Антон заиграть в Европе? А почему нет? Он обладает хорошими качествами. И, что не менее важно, у него правильный менталитет. Я верю, что он заявит о себе в Европе. Не сомневаюсь в этом! То же могу сказать про Дмитрия Баринова — у него есть все задатки для европейской карьеры", - сказал Штоффельсхаус.
Брат Антона Миранчука, Алексей, в сентябре этого года перебрался в "Аталанту". За итальянскую команду Алексей Миранчук провел 6 матчей, сыграв в общей сложности 80 минут. Миранчук отметился двумя забитыми голами в этих встречах.
Антон Миранчук в этом сезоне в составе московского "Локомотива" сыграл 24 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.
Дмитрий Баринов провел за "Локомотив" в нынешнем сезоне 5 матчей, забив один гол. Сейчас футболист восстанавливается от травмы колена.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 8-м месте, набрав в 19-ти матчах 28 очков.
Источник: Sport24
Штоффельсхаус: уверен, что Антон Миранчук заявит о себе в Европе
Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о возможности Антона Миранчука заиграть в европейском клубе.
Фото: Известия
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