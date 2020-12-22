"Конечно, я хотел бы видеть Акинфеева в сборной, потому что мне небезразлично, как наша страна играет, как на нас смотрят. Но наступает момент, когда человек устает", - сказал Гинер.
В составе сборной России Акинфеев провел 111 матчей. В октября 2018 года он принял решение завершить карьеру в национальной команде.
В текущем сезоне РПЛ 34-летний Акинфеев в составе ЦСКА провел 19 матчей, в которых пропустил 17 мячей.
Источник: "СЭ"
Гинер: хотел бы видеть Акинфеева в сборной России
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что был бы не против возвращению голкипера "армейцев" Игоря Акинфееева в сборную России.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!