Федотов: усилим две-три позиции

Главный тренер "Сочи" Владимир Сочи рассказал о трансферных планах клуба.
Фото: ФК "Сочи"
"Усиление нам необходимо. Но оно не будет масштабным, только точечным. Усилим две-три позиции.Планов с кем-то расставаться нет. Но у нас есть молодые футболисты, которым явно не хватает практики. А не имея игрового времени, прогрессировать сложно", - сказал Федотов.

В текущем сезоне РПЛ "Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Напомним, что Федотов пропускал три последних матчах РПЛ этого года из-за дисквалификации.

Источник: Sportbox.ru

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Теги: Федотов Сочи
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