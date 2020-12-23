"У нас был очень хороший старт. Потом стали играть с топ-командами и терять очки. Но зато хорошо "накатили" в концовке. В сумме результат закономерен", - сказал Федотов.
В текущем сезоне РПЛ "Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
54-летний Федеотов возглавил "Сочи" в декабре 2019 года. Ранее он возглавлял "Оренбург".
Источник: Sportbox.ru
Федотов: хорошо "накатили" в концовке
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов подвел итоги первой части сезона.
Фото: ФК "Сочи"
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