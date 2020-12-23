Напомним, несколько десятков болельщиков "Динамо", ЦСКА и "Спартака" подрались в троллейбусе недалеко от стадиона "ВТБ Арена". Потасовка продолжалась несколько минут. В ходе драки пострадали несколько человек, им понадобилась медицинская помощь.
По данным источника, полицейские задержали в Москве четырех человек, которые, предположительно, участвовали в той драке. Возраст задержанных - от 23 до 29 лет. Им предъявили обвинение в хулиганстве и отпустили под подписку о невыезде.
Источник: Телеграм-канал "Мутко против"
В Москве задержали четырех фанатов по делу о драке перед матчем "Динамо" - "Спартак"
Сотрудники полиции продолжают расследование инцидента, произошедшего перед матчем 20-го тура минувшего розыгрыша РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" (2:0).
Фото: "Коммерсантъ"
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