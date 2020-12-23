Валерий Газзаев: уже больше десяти лет в нашем футболе идет деградация

Бывший наставник ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о неудачных выступлениях российских команд в нынешнем розыгрыше еврокубков.
Фото: Getty Images
Газзаев отметил, что российский футбол уже долгое время деградирует. Также он заявил, что речь стоит вести не только о плохих результатах клубов, но и о не лучших выступлениях сборной.

"Уже больше десяти лет в нашем футболе идет деградация. Собственно, уровень футбола в стране и оценивается в первую очередь по выступлениям клубов и сборной на международной арене. Если в том, что касается сборной России, мы все же можем вспомнить чемпионат мира 2018 года, где мы дошли до четвертьфинала, то игру клубов кроме как провальной назвать нельзя. Хотя ведь и сборная не побеждала на протяжении шести матчей, и это тоже отражение общего уровня российского футбола", - сказал Газзаев.

Он добавил, что на сегодня российский футбол абсолютно неконкурентоспособен на европейской арене, и в текущем сезоне данная проблема вырисовалась отчетливо. Кроме того, Газзаев заявил, что причина неудач не кроется в лимите на легионеров. По его словам, лимита быть не должно, поскольку ситуацию невозможно улучшить за счет искусственного ограничения конкуренции между футболистами.

Источник: Коммерсантъ

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Теги: Газзаев
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