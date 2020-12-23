"Команда идет на первом месте [в РПЛ], и нынешний главный тренер должен довести ее до чемпионства. Зачем чего-то придумывать? Брать какого-то непонятного иностранца, вваливать кучу денег на покупки футболистов, затем по полцены их продавать? На мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится", - заявил Быстров.
Отметим, что на данный момент "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко. От второго места петербуржцев отделяют четыре пункта. Вместе с тем в минувшем групповом раунде Лиги чемпионов команда Семака финишировала последней в своей группе, набрав одно очко.
Источник: "Спорт уик-энд"
Быстров высказался о возможной отставке Семака с поста главного тренера "Зенита"
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров заявил, что "Зениту" не следует увольнять Сергея Семака с поста главного тренера, несмотря на неудачные выступления команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Зенит"
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