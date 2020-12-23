Первое место в рейтинге, составленном компанией "Медиалогия", занял Хабиб Нурмагомедов, который является чемпионом UFC в легком весе. В 2020 году его упоминали в российских СМИ 109 522 раза.
В первую тройку также вошли два футболиста - форвард "Зенита" Артем Дзюба (99 145 упоминаний) и нападающий "Спартака" Александр Кокорин (82 258).
Из футболистов в топ-10 также попали хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук (пятое место, 41 548 упоминаний) и нападающий "Локомотива" Федор Смолов (седьмое место, 36 664).
Источник: Медиалогия
Дзюба и Кокорин вошли в тройку самых популярных спортсменов в российских СМИ
Опубликован рейтинг наиболее часто упоминаемых в российских СМИ спортсменов.
Фото: ТАСС
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