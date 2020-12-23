По сведениям источника, "Зенит" предложил за игрока 10 миллионов евро и процент от последующей перепродажи. Это предложение было сразу отклонено хорватским клубом.
Отметим, что на днях "Динамо" продлило контракт с Майером до лета 2026 года и повысило зарплату игрока до 600 тысяч евро в год.
Источник: Sportske Novosti
Источник: "Зенит" предлагал 10 млн евро за полузащитника загребского "Динамо"
Фото: AFP
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