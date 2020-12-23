По данным источника, руководство "Локо" не настроено на возвращение Семина. При этом отмечается, что клуб не собирается приглашать его ни при каких условиях.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Семин может войти в состав менеджмента "Локомотива".
Источник: Телеграм-канал "Инсайды от Карпа"
Источник: в "Локомотиве" не намерены возвращать Семина в клуб
Руководство "Локомотива" не намерено возвращать в клуб легенду "железнодорожников" Юрия Семина.
Фото: Getty Images
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