Берг признан лучшим игроком "Краснодара" в декабре

Лучшим футболистом месяца болельщики впервые выбрали Маркуса Берга ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 23, 2020
На втором месте Реми Кабелла, на третьем - Матвей Сафонов. Спасибо всем участникам голосования ??https://t.co/GUYVXnHZ8y
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг впервые стал лучшим игроком месяца по мнению болельщиков "быков".
В декабре Берг провел 4 матча в составе "Краснодара", забив в них четыре мяча.
Всего в этом сезоне он провел 23 матча за "быков", забил 11 мячей и отдал 3 голевых передачи.