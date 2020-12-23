Берг признан лучшим игроком "Краснодара" в декабре

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг был выбран лучшим игроком команды по итогам декабря.


Нападающий "Краснодара" Маркус Берг впервые стал лучшим игроком месяца по мнению болельщиков "быков".

В декабре Берг провел 4 матча в составе "Краснодара", забив в них четыре мяча.

Всего в этом сезоне он провел 23 матча за "быков", забил 11 мячей и отдал 3 голевых передачи.

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Теги: Берг Краснодар
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