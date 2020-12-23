Берг признан лучшим игроком "Краснодара" в декабре

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг был выбран лучшим игроком команды по итогам декабря.

Лучшим футболистом месяца болельщики впервые выбрали Маркуса Берга ??

На втором месте Реми Кабелла, на третьем - Матвей Сафонов. Спасибо всем участникам голосования ??https://t.co/GUYVXnHZ8y — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 23, 2020

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг впервые стал лучшим игроком месяца по мнению болельщиков "быков".В декабре Берг провел 4 матча в составе "Краснодара", забив в них четыре мяча.Всего в этом сезоне он провел 23 матча за "быков", забил 11 мячей и отдал 3 голевых передачи.