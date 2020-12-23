Шведский форвард заявил, что было бы здорово пойти по стопам своего отца, если такая возможность когда-нибудь появится. Ларссон сказал, что это было бы настоящей мечтой.
"Для меня "Селтик" всегда будет иметь особое место в моем сердце. Не то чтобы я там играл, но это было первое место, где я увидел футбол, когда маленьким ребенком ходил с мамой смотреть игры, в которых принимал участие мой отец.
Больше всего мне запомнилось "You'll never walk alone", у меня есть множество матчевых шарфов и все такое, так что это всегда будет иметь особое место в моем сердце", - передает слова Ларссона RT Sport.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний нападающий провел 19 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ларссон рассказал, что мечтает поиграть за "Селтик"
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, сын легендарного игрока "Селтика" Хенрика Ларссона, признался, что в будущем хотел бы выступать за шотландский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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