По информации источника, вслед за назначением Владимира Леонченко на пост генерального директора "Локо", в структуру клуба войдет известный агент Тимур Гурцкая. Он будет выполнять обязанности теневого спортивного директора.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" до нового года покинут гендиректор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Источник: телеграм-канал журналиста Дмитрия Клипина
Источник: агент Гурцкая будет выполнять обязанности теневого спортивного директора "Локомотива"
В "Локомотиве" в ближайшее время появится теневой спортивный директор в лице футбольного агента Тимура Гурцкая.
Фото: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
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