Гол Нобоа в ворота "Спартака" стал лучшим голом РПЛ в декабре (видео)

Гол Кристиана Нобоа – лучший в декабре! ?



? Болельщики выбрали лучшим гол Фёдора Чалова, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за классный удар игрока «Сочи»



Нобоа забил гол в матче 18-го тура против «Спартака» ?#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяцаРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/Q1E7ZvnQ2B — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020

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"Сочи" с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" находится на третьей строчке, набрав 35 очков. Полузащитник Кристиан Нобоа забил 8 голов (3 с пенальти) и входит в топ-7 бомбардиров текущего чемпионата России.