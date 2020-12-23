Черевченко признан лучшим тренером месяца в РПЛ по итогам декабря

Игорь Черевченко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера «Химок»! ?
? После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/tdvTLuj72x
В трех декабрьских матчах "Химки" под руководством Черевченко набрали 7 очков, сыграв вничью с ЦСКА (2:2) и одержав две победы - над "Арсеналом" (1:0) и "Локомотивом" (3:2). Подмосковный клуб занимает 11 место в турнирной таблице с 25 очками в 19 матчах. С того момента, как "Химки" принял Черевченко, красно-черные набрали 22 очка в 11 встречах.