Руководство "Зенита" собирается заключить с защитником Дмитрием Чистяковым долгосрочное соглашение, сообщают СМИ.
В настоящее время Чистяков находится в Санкт-Петербурге в аренде в правом дальнейшего выкупа, права на него принадлежат "Ростову". В текущем сезоне Дмитрий отыграл 2 матча за желто-синих и 6 матчей за сине-бело-голубых.
Источник: Bobsoccer
Источник: "Зенит" выкупит Чистякова и подпишет с ним долгосрочный контракт
"Зенит" планирует выкупить у "Ростова" находящегося в аренде защитника Дмитрия Чистякова и заключить с ним соглашение на длительный срок.
Фото: instagram.com
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