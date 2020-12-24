— Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но мы ничего не знаем об этом слухе.
Обычно то, что они пишут — это серьезно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник, — цитирует Сапиенцу Sport24.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" предложил Де Дзерби контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон. По информации, клуб был готов заплатить неустойку за разрыв контракта специалиста с итальянским клубом, но он ответил отказом на предложение о работе.
Напомним, на послематчевой пресс-конференции матча 19-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:3) наставник "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что покинет команду.
Представитель Де Дзерби сообщил, что они ничего не знают про интерес "Спартака"
Джузеппе Сапиенца, представитель наставника "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны "Спартака".
Фото: getty images
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