Ларссон: когда забил два гола "Локомотиву", отец сказал, что гордится мной

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон вспомнил эмоции своего отца Хенрика после своего дубля в ворота "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
— Отец тогда сказал, что гордится мной. Какое-то время я был в его тени, но когда он увидел мой прогресс, когда я забил два гола команде Лиги чемпионов, то он был очень горд и счастлив, — рассказал Ларссон в интервью RT.

В текущем сезоне шведский форвард стал автором восьми голов и трех голевых передач в 19 матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Отец Джордана Хенрик Ларссон — прославленный шведский футболист, сейчас работающий помощником Рональда Кумана в

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Теги: Спартак Ларссон
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