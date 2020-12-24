— Отец тогда сказал, что гордится мной. Какое-то время я был в его тени, но когда он увидел мой прогресс, когда я забил два гола команде Лиги чемпионов, то он был очень горд и счастлив, — рассказал Ларссон в интервью RT.
В текущем сезоне шведский форвард стал автором восьми голов и трех голевых передач в 19 матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Отец Джордана Хенрик Ларссон — прославленный шведский футболист, сейчас работающий помощником Рональда Кумана в
Ларссон: когда забил два гола "Локомотиву", отец сказал, что гордится мной
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон вспомнил эмоции своего отца Хенрика после своего дубля в ворота "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
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