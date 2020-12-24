- Видела, как Валерий Георгич общается с игроками: там очень много юмора, и за счет этого сложились теплые отношения между тренером и футболистами. Муж сам говорит: "Удивительно, что мы так высоко в таблице". Как жена тренера я вижу, что многие победы приходят на морально-волевых, что настрой помогает добиться успеха. Я же еще общаюсь с несколькими женами футболистов, их мужья говорят: "Атмосфера у нас топ, Георгич молодец, мы все большая семья", - цитирует Карпину "Чемпионат".
"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после завершения осенней части сезона 2020/2021, желто-синим удалось набрать 32 очка в 19 сыгранных матчах. Ростовчане одержали 10 побед - столько же, сколько идущий третьим "Спартак" и на 1 больше, чем у находящегося на четвертой строчке "Сочи", 2 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений. В случае выигрыша в домашней встрече 19 тура с ЦСКА "Ростов" мог завершить осеннюю часть чемпионата на втором месте в таблице, но проиграл матч со счетом 1:3.
Жена Карпина: игроки довольны атмосферой в клубе, а муж удивляется, что "Ростов" высоко в таблице
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, рассказала, за счет чего у ее супруга сложились теплые отношения с игроками клуба.
Фото: ФК "Ростов"
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