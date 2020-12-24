Аршавин - о работе в "Зените": я стал офисной крысой

Бывший игрок " Зенита " и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как получил должность директора департамента развития молодежного футбола в петербургском клубе.

"Когда меня брали советником, я думаю, что, отчасти, это была дань уважения ко мне, но своей работой я какие-то дивиденды заслужил.



Так случилось, что была вакансия, на которую искали человека. После долгих разговоров получилось так, что ту позицию, которую я сейчас занимаю, могли занять два человека: Керж [Александр Кержаков] и я.



Могли бы мы работать вдвоем? Думаю, нам было бы сложно, если бы кто-то был старшим, кто-то заместителем (смеется). Керж больше в тренерской стезе, он об этом заявлял, и руководство это знает. А я стал офисной крысой (смеется)", - сказал Аршавин в видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.