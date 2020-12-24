"Оно пошло на пользу в том плане, что его в сборную не вызвали, и он впервые за долгое время отдохнул. А в плане репутации — это большой удар по Артему, его теперь могут постоянно преследовать мысли при встрече с людьми: "А он на меня просто так смотрит или потому что видел ту запись?" Он пережил сложный период в своей жизни, но шлейф будет продолжать идти за ним еще долго", - сказал Аршавин в видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.
Напомним, что в ноябре 2020 года в сеть попало компрометирующее видео интимного характера с игроком "Зенита" и сборной России Дзюбы. Артем был на время лишен капитанской повязки в петербургском клубе, а также не получил вызов на ноябрьские матчи национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение тем, что Дзюбе в сложившейся ситуации полезнее будет провести время с семьей.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний нападающий забил 11 голов (3 - с пенальти) и сделал 4 результативные передачи за 17 матчей.
Аршавин высказался о скандальном видео Дзюбы
Директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о том, как повлиял на нападающего Артема Дзюбу слив его интимного видео.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!