"Уфа" предложила Газизову вернуться в клуб

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Уфа"
"Мы действительно предложили Шамилю Газизову вернуться в клуб. Он сказал, что до нового года принимать решение не будет, все после", - приводит слова Шайбекова "Чемпионат".

Напомним, что Газизов занимал пост гендиректора "Уфы" с 2010 по 2020 год. Функционер покинул клуб минувшим летом и приступил к работе в "Спартаке" на аналогичной должности. Газизов был уволен из московского клуба в начале декабря.

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Теги: УФА Газизов Шайбеков
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