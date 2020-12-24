"Тему истекающего контракта с Рибалтой обсуждал. Скорее всего, он не собирается продлевать. Он редко видится с семьёй, а когда она сюда приезжает, ей тут не очень нравится. Мог бы я заменить Рибалту? Я не готов вступить на эту должность следующим летом", - сказал Аршавин в видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.
Напомним, что Рибалта вступил на должность спортивного директора "Зенита" 31 июля 2018 года. Контракт испанца с петербургским клубом истекает по окончании сезона-2020/2021. До переезда в Россию Рибалта работал скаутом в "Манчестер Юнайтед", "Ювентусе", "Милане" и "Торино".
Рибалта не собирается продлевать контракт с "Зенитом"
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин, ныне занимающий руководящую должность в структуре клуба, заявил, что спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта вряд ли продлит свой контракт.
Фото: ФК "Зенит"
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