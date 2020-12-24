"Кубок УЕФА "Зенит" выигрывал с ЦСКА и все. Такого не будет еще 50 лет после этого. На что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Лигу конференций введут, вот там будут.
Почему? Стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов, все работало. И финансово наши клубы были если не на уровне лучших, то очень близки. А сейчас разрыв между европейскими и российскими командами стал больше", - сказал Аршавин.
В современной истории России две команды выигрывали еврокубковый турнир. В 2005 году обладателем Кубка УЕФА стал московский ЦСКА. В финале в Лиссабоне они обыграли "Спортинг" (3:1). Через три года успех "армейцев" повторил "Зенит". В финале Кубка УЕФА в 2008 году петербуржцы в Манчестер обыграли шотландский "Рейнджерс" (2:0).
Со следующего года УЕФА вводит третий еврокубковый турнир - Лигу конференций. От России в сезоне 2021/2022 в этом соревновании будет участвовать две команды.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Аршавин: в ближайшие 50 лет российские клубы будут претендовать только на Лигу конференций
Директор департамента "Зенита" по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин высказал мнение о ближайших перспективах российских команд в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"
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