"Конечно, я готов возглавить "Спартак", если меня пригласят. Я люблю этот клуб!" - заявил Ковач.
Радослав Ковач выступал в составе московского "Спартака" с 2005 по 2009 год. Чешский футболист провел в составе москвичей 140 матчей и забил 13 голов. В 2016 году Ковач объявил о завершении карьеры. С 2017 года был ассистентом тренера в пражской "Спарте". В июне этого года он возглавил команду "Опава".
Напомним, после матча "Зенит" - "Спартак" (3:1) главный тренер москвичей Доменико Тедеско сказал, что не будет продлевать контракт с командой. Нынешнее соглашение рассчитано до мая следующего года.
Источник: Sport24
Экс-защитник "Спартака" Ковач: готов возглавить команду, если пригласят
Бывший защитник московского "Спартака" Радослав Ковач сказал, что не против стать главным тренером "красно-белых".
Фото: "Getty Images"
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