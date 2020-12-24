ЦСКА выйдет из отпуска 17 января. Как и в предыдущие годы, сборы московской команды пройдут в Кампоаморе.
Перед вылетом на сборы игроки ЦСКА пройдут традиционный медосмотр, а вся команда, в том числе тренерский штаб и весь персонал - тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
Подробная информация о программе сборов будет опубликована позже.
ЦСКА ушел на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице РПЛ. После 19-ти матчей "армейцы" имеют в активе 37 очков и на четыре очка отстают от лидера чемпионата - "Зенита".
В Лиге Европы ЦСКА занял последнее место в группе с загребским "Динамо", австрийским "Вольфсбергом" и голландским "Фейеноордом".
Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА
ЦСКА выйдет из отпуска 17 января
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала информацию о подготовке "армейцев" ко второй части РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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