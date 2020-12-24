– Хорен Байрамян рассказывал, что в ресторанах Карпин отсаживается, если видит игроков, и не мешает им отдыхать? Видела такое. Георгич подходил, обнимался, смеялся, дергал Хорика за волосы: "Сидите? Ну сидите, а мы пошли". Или, бывает, заходим: "Опять вы тут, никуда от вас не деться". И мы уходим на другой этаж заведения, - передает слова Карпиной "Чемпионат".
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин тренирует желто-синих уже три года - с декабря 2017-го. Первый, неполный сезон под руководством Карпина дончане закончили на 11 месте, в последнем туре избежав попадания в стыковые матчи; чемпионат 2018/2019 "Ростов" завершил на девятой строчке, хотя весь сезон вплоть до последнего тура шел в верхней половине турнирной таблицы; в пост-ковидной доигровке сезона 2019/2020 желто-синие финишировали на пятом месте и завоевали путевку в квалификацию Лиги Европы.
Дарья Карпина - о поведении мужа в ресторанах: Валера подходил, смеялся, дергал Хорика за волосы и мы уходили
Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья рассказала, что делает ее муж, если встречает в ресторане своего футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
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