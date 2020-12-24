Дарья Карпина - о поведении мужа в ресторанах: Валера подходил, смеялся, дергал Хорика за волосы и мы уходили

Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья рассказала, что делает ее муж, если встречает в ресторане своего футболиста.

Фото: ФК "Ростов"