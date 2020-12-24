"Зенит", конечно, хотел Миранчуков. Они молодые, талантливые. Но, насколько я знаю, они не захотели в "Зенит". Или продавать их не захотели.
Убедить? За 100 миллионов можно всех убедить. Здесь же тоже вопрос цены есть. Если одного купишь за 100 млн., другой будет 200 млн. и так далее", - заявил Аршавин.
Алексей Миранчук в сентябре перешел из московского "Локомотива" в "Аталанту". В составе итальянской команды Алексей провел 7 матчей, забив два гола. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл 124 минуты.
Антон Миранчук выступает за московский "Локомотив". В нынешнем сезоне он провел 24 матча за "железнодорожников", забив 7 мячей и отдав пять голевых передач.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Аршавин: "Зенит" хотел приобрести Миранчуков
Директор департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, почему петербургский клуб не смог купить Алексея и Антона Миранчуков.
Фото: ФК "Аталанта"
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