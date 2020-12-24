- В матче с "Зенитом" впервые за последние годы "Спартак" был немотивированным. Тедеско поступил очень эгоистично. Он человек артистичный, эмоциональный. После скандала в Сочи, устроенного самим Тедеско, он в сердцах сказал руководству: "Я не буду продлевать контракт". Игроки сразу это узнали. Ну какие они были в матче с "Зенитом"? Они были никакие, стояли у своих ворот. "Зенит" должен был забить пять или семь, - заявил Орлов на своем ютуб-канале.
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" закончился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:1. Единственный мяч гостей стал следствием автогола центрального защитника сине-бело-голубых Деяна Ловрена. Красно-белые ни разу не пробили по воротам соперника за весь первый тайм, а всего за матч нанесли 5 ударов, 2 из которых в створ. "Зенит" помимо 3 забитых мячей имел множество опасных моментов, в том числе с попаданиями в каркас ворот - команда Сергея Семака нанесла 27 ударов по воротам противника (9 в створ). Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил о том, что не собирается продлевать контракт с клубом.
Орлов: Тедеско поступил очень эгоистично. "Спартак" был немотивированным, "Зенит" должен был забить 5 или 7
Известный телекомментатор Геннадий Орлов дал комментарий о матче 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"
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