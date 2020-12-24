"Химки" опубликовали свои планы на межсезонье

Футболисты "Химок" вернутся из отпуска 13 января, сообщает официальный сайт клуба.
У красно-черных запланированы два сбора на территории Турции. Предполагается, что оба они пройдут в Белеке в период с 13 по 26 января и с 30 января по 12 февраля. На эти сборы намечено проведение 7 контрольных матчей, о соперниках и датах подмосковный клуб сообщит дополнительно.
С 14 февраля команда вернется в Химки и продолжит тренировочную работу на клубной базе.
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Нынешней зимой "Химки" проведут два сбора в Турции и 7 товарищеских матчей.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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