"Химки" опубликовали свои планы на межсезонье

Нынешней зимой "Химки" проведут два сбора в Турции и 7 товарищеских матчей.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ

Футболисты "Химок" вернутся из отпуска 13 января, сообщает официальный сайт клуба.



У красно-черных запланированы два сбора на территории Турции. Предполагается, что оба они пройдут в Белеке в период с 13 по 26 января и с 30 января по 12 февраля. На эти сборы намечено проведение 7 контрольных матчей, о соперниках и датах подмосковный клуб сообщит дополнительно.



С 14 февраля команда вернется в Химки и продолжит тренировочную работу на клубной базе.