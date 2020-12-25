"Спартак" отказался от поиска нового тренера. Доменико Тедеско продолжит работать с командой во второй части сезона. Руководство клуба провело переговоры с тренером и представителями команды, которые заверили, что все стороны будут работать с полной выкладкой", - написал в своей телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Напомним, что после матча 19-го тура РПЛ против "Зенита" (1:3) Тедеско объявил о решении не продлевать заканчивающийся в мае 2021 года контракт по семейным обстоятельствам. Ранее в СМИ сообщалось о возможности ухода немецкого специалиста уже зимой.
Источник: Тедеско будет руководить "Спартаком" до конца сезона
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско доработает в клубе до окончания контракта.
Фото: ФК "Спартак"
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