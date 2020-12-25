"Давили ли на команду слухи об отставке Гончаренко? Если честно, не знаю. Наверное, это больше сказывалось на нем самом, но Виктор Михайлович повел себя профессионально и очень спокойно. Мы с партнерами между собой ничего не обсуждали.
Хочу ли я, чтобы Гончаренко продолжил тренировать ЦСКА? Конечно. Виктор Михайлович привел меня в основной состав. Я ему очень благодарен за это и хочу продолжать работать с ним дальше", - цитирует Карпова "Спорт-экспресс".
Напомним, что Карпов перешел из "СШОР Зенит" в Академию ЦСКА в июле 2017 года. В нынешнем сезоне 18-летний защитник провел в составе "армейцев" 8 матчей во всех турнирах (7 - в РПЛ, 1 - в Лиге Европы), не отметившись результативными действиями.
ЦСКА по итогам первой части сезона чемпионата России занимает 2-ю строчку турнирной таблицы, набрав 37 очков за 19 матчей. Отставание красно-синих от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 4 балла.
Карпов: хочу продолжать работать с Гончаренко
Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился мнением о главном тренере команды Викторе Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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