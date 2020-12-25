"Решение оставить Тедеско никакой пользы "Спартаку" не принесет. Тедеско уже не хочет работать в России, команду и футболистов это решение руководства точно не сплотит. Плюс те ребята, которые должны были доказывать свою состоятельность на сборах, уверен, будут делать это без особого желания. Поэтому в этом решении я ничего хорошего не вижу", - передает слова Быстрова Sport24.
Напомним, что руководство "Спартака" неоднократно заявляло о желании продлить трудовой договор с Тедеско. Однако после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:3) немецкий специалист объявил о решении не переподписывать контракт с московским клубом по семейным обстоятельствам, которые вызваны пандемией коронавируса.
Быстров защищал цвета "Спартака" в период с 2005 по 2009 год, после чего вернулся в петербургский "Зенит", чьим воспитанником Владимир и является.
Быстров - о решении оставить Тедеско: никакой пользы "Спартаку" это не принесет
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров поделился мнение о решении руководства красно-белых продолжить сотрудничество с главными тренером Доменико Тедеско до конца сезона.
Фото: "Матч ТВ"
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