По данным источника, в ближайшее время стороны должны согласовать последние детали. Сообщается, что новый генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко лично выступал за кандидатуру Асхабадзе
Напомним, что в настоящее время Роман занимает должность гендиректора воронежского "Факела", выступающего в Футбольной Национальной Лиге.
Источник: "Чемпионат"
Асхабадзе может стать исполнительным директором "Локомотива"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе является основным кандидатом на должность исполнительного директора "Локомотива".
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