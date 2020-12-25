- Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать, - передает слова Кутепова GQ.
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак", после которого Доменико Тедеско объявил о своем намерении не продлевать контракт, закончился победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Красно-белые, у которых после этого поражения осталось 35 очков, откатились на третью строчку турнирной таблицы. "Зенит" возглавил чемпионскую гонку, набрав 41 очко.
Кутепов: заранее в команде никто не знал о решении Тедеско. Он объявил о нем после матча в Питере
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, когда футболисты узнали о решении главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
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