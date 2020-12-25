- Прямо во время матча с "Ротором" мне сказали, что я выхожу в нападение. Было немного неожиданно, но тут скорее не я должен был адаптироваться, а команда к моей новой роли. Для них это было большим шоком. Ощущения скомканные – все равно позиция не моя, сразу перестроиться невозможно. Но ни с кем из наших нападающих это не обсуждал – они же чувствуют конкуренцию, так что общаться на эту тему со мной не будут, ха-ха. Не думаю, что продолжу выходить в нападении – скорее, это была вынужденная мера, - цитирует Кутепова GQ.
В матчах "Спартака" в Российской премьер-лиге против "Ротора", "Тамбова" и "Зенита" главный тренер красно-белых Доменико Тедеско при выходе на замену отправлял центрального защитника Илью Кутепова в линию нападения. Результативными действиями новоявленный нападающий не отметился. За все три игровых отрезка в атаке (самый большой из которых, против сине-бело-голубых, составил около 27 минут) Илья Кутепов сумел нанести один неточный удар по воротам головой, выиграв единоборство "на втором этаже" после подачи при стандартном положении.
Кутепов: для команды было большим шоком, когда я вышел в нападение
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о полученном в последней части сезона опыте игры в атаке.
Фото: ФК "Спартак"
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