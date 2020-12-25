Как сообщает пресс-служба "Локомотива", клуб не ведет никаких переговоров с генеральным директором "Факела" Романом Асхабадзе по его работе в московской команде.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Роман Асхабадзе является основным кандидатом на пост исполнительного директора железнодорожников, а его кандидатуру уже поддержал новый генеральный директор команды Владимир Леонченко.
Роман Асхабадзе занимал пост генерального директора в московском "Спартаке" с 2013 по 2015 год. Год работал на такой же позиции в армянском "Бананце". С 2019 года Асхабадзе работает в воронежском "Факеле".
В "Локомотиве" на этой неделе произошли изменения в руководстве. На пост генерального директора пришел Владимир Леонченко. Он сменил Василия Кикнадзе, проработавший на этой должности два года.
Источник: пресс-служба ФК "Локомотив"
"Локомотив" опроверг информацию о переговорах с Асхабадзе
В московском "Локомотиве" прокомментировали информацию о том, что Роман Асхабадзе может стать исполнительным директором команды.
Фото: ФК "Спартак"
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