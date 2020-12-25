"Пока Малком не реализовал себя, он с большим потенциалом, с очень большим. По его качествам вопросов нет. Просто он себя не проявил и настолько не влияет на игру, за сколько его купили.
Пока кажется не лучшим трансфером. Но по качествам игрока – нормально. Если он себя проявит, если в следующей Лиге чемпионов забьет и "Зенит" выйдет - вот вам и весь трансфер", - сказал Аршавин.
Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в августе прошлого года. По данным сайта Transermarkt трансфер обошелся в 40 млн. евро. В составе петербургской команды в этом сезоне бразилец провел 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативных передачи.
Всего за "Зенит" он провел 34 матча, забив 5 мячей и отдав 5 голевых передач.
"Зенит" лидирует в чемпионате России. После 19-ти туров команда Семака имеет в активе 41 очко. Отрыв от второго места, которое занимает ЦСКА, составляет четыре очка.
В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
"Пока кажется не лучшим трансфером". Аршавин - о Малкоме.
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин высказал мнение об игре полузащитника петербуржцев Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
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