Карпов: моя цель - перебраться в Европу. Но для этого надо прибавлять

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, что хотел бы перейти в европейский чемпионат.
Фото: ПФК ЦСКА
"Моя цель - перебраться в Европу. Для этого надо работать и прибавлять в футбольных качествах. У меня контракт с ЦСКА до 2025 года, все это время хотел бы провести здесь", - сказал Карпов.

Вадим Карпов в этом сезоне за ЦСКА провел 8 матчей во всех турнирах. Всего за московскую команду он сыграл в 27 матчах за все время выступлений.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на 2-м месте в таблице РПЛ. После 19-ти матчей команда Гончаренко набрала 37 очков и отстает от первого места, которое занимает "Зенит", на четыре очкаю

В Лиге Европы ЦСКА занял последнее место в группе с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом".

Источник: "СЭ"

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Теги: ЦСКА Карпов
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