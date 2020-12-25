"2020 год назову неоднозначным. "Спартак" хорошо стартовал, здорово шел по ходу сезона. Если бы закончили так же, можно было бы сказать: "Все отлично". Но концовку мы провалили.
Конечно, после матча с "Зенитом" все были расстроены. Это принципиальный соперник, проиграть перед самым отпуском было неприятно.
Но "Спартак" все равно остается в лидерах. Впереди много игр, ситуацию можно поменять в любой момент", - сказал Кутепов.
Игра 19-го тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" закончился победой петербуржцев со счетом 3:1. После этой игры главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с московской командой. Сегодня стало известно, что немецкий специалист будет работать до конца сезона.
Илья Кутепов в этом сезоне провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах. Всего за московскую команду у него 101 матч и два забитых гола.
"Спартак" после 19-ти туров идет на 3-м месте, имея в активе 35 очков.
Источник: GQ
Кутепов - о матче с "Зенитом": проиграть принципиальному сопернику перед отпуском было неприятно
Фото: ФК "Спартак"
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