Как сообщает журналист Николо Скира, Рафаэль Бенитес является одним из претендентов на пост главного тренера "Спартака". Cейчас Бенитес возглавляет китайский "Далянь Про". Контракт испанца с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года
Кроме него, в шорт-лист московской команды входит и португалец Леонарду Жардим, последним местом работы которого был "Монако".
Также, "красно-белые" были заинтересованы в приглашении главного тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, но итальянец отклонил предложение москвичей.
Напомним, после игры 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (3:1) наставник московской команды Доменико Тедеско заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом. Текущее соглашение заканчивается в мае следующего года.
Сегодня "Спартак" сделал заявление, что Доменико Тедеско доработает на позиции главного тренера команды до конца нынешнего сезона.
"Спартак" после 19-ти матчей идет на 3-м месте, набрав 35 очков.
Источник: "твиттер" журналиста Николо Скиро
Источник: Бенитес может возглавить "Спартак"
Испанский специалист Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист московского "Спартака".
Фото: "Getty Images"
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